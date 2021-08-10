BIST 1.440
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 477,39
HABER /  SPOR
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Barcelona'dan ayrılan Lionel messi Paris Saint -Germain'de! İşte alacağı ücret

Barcelona'dan ayrılan Lionel messi Paris Saint -Germain'de! İşte alacağı ücret

Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi’nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Abone ol

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu.

Haberde, Messi’nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, sözleşmede bir yıl da opsiyon olduğunu aktarıldı. Ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Kariyerinde altı kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Messi, geçtiğimiz Pazar günü Barcelona'dan ayrıldığını duygusal bir konuşma sonrası duyurmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni art arda üçüncü defa geriledi
Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni art arda üçüncü defa geriledi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kırklareli'nde ortaya çıktı! Her yeri istila etti: Camları açamaz oldular
Kırklareli'nde ortaya çıktı! Her yeri istila etti: Camları açamaz oldular
İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı
İzmir'e tatile gönderdi! Zonguldak'ta gelen haberle dünyası başına yıkıldı
Almanya'da nüfus alarm veriyor! Z kuşağı sadece yüzde 10 seviyesinde
Almanya'da nüfus alarm veriyor! Z kuşağı sadece yüzde 10 seviyesinde
Ali Babacan'dan ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Ali Babacan'dan ittifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Karaman'da kayınvalidesinin evine gidip dehşet saçtı! Bakın nasıl savundu
Karaman'da kayınvalidesinin evine gidip dehşet saçtı! Bakın nasıl savundu
Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?
Türkiye yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda kaçıncı sırada?
Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek
Twitter CEO’su Jack Dorsey: Bitcoin tüm dünyayı birleştirecek
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı
Adana4nın Feke ilçesinde köylüler yol sevincini kurban keserek kutladı