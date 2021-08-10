Denizli'de canını zor kurtardı traktörü alev alev yandı! Osman Zolan sözünü tuttu

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanan çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan traktör, Köylüoğlu’na teslim edildi.

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Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerini tehdit eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplere, mahalleli de destek verdi. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.



Söndürme çalışmalarına katılan evli, 1 çocuk babası Süleyman Köylüoğlu, yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, banka kredisini geçen yıl ödediği traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri yandı. Kolları, sırtı ve ensesinde yanıklar oluşan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bölgedeki yangın da, yoğun çabalar sonucu 12 saatte söndürüldü.







Yeni traktörüne kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu ziyaret ederek yeni bir traktör sözü verdi. Başkan Zolan'ın talimatıyla alınan yeni traktör, dün Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut tarafından teslim edildi. Traktörü görünce duygulanıp, büyük sevinç yaşayan Süleyman Köylüoğlu, kendisini olayın ilk anından itibaren yalnız bırakmayan Başkan Zolan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.







"Yine yardıma koşarız"

Olay günü yaşananları anlatan Köylüoğlu, "Evleri kurtardık ama traktörümüz yanmıştı. Olayı duyduğu ilk andan itibaren Başkanımız Osman Zolan bizimle hep ilgilendi. Sürekli arayıp teselli etti. 'Gereken neyse yapacağız' dediler. Şükürler olsun hayattayım, ailemin ve çocuğumun yanındayım. Başkanımız sözünü tuttu ve bir hafta içerisinde yanan traktörümün yerine yenisini getirdi. Kolum iyileşince çalışmaya başlayacağım. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Böyle bir yangın yine olursa yine müdahale ederim. Orman, evler, köyümüz bizim. İtfaiyeci arkadaşlar bizim için uğraşıyor. Yine yardıma koşarız" diye konuştu.







"Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buldan'daki yangında canı pahasına bize yardıma koşan Süleyman Köylüoğlu kardeşimizin yanan traktörü yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir traktör alıp kendisine teslim ettik. Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.