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İngiltere'dan NATO'ya Afganistan tepkisi

İngiltere'dan NATO'ya Afganistan tepkisi

Afganistan'dan çekilme kararı için İngiltere NATO'ya tepki gösteriyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Afganistan'da kalma çağrımızla hiçbir NATO ülkesi ilgilenmedi, diyor.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmesi kararı sonrasında Londra'nın aksi yöndeki çağrısıyla hiçbir NATO üyesi ülkenin ilgilenmediğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekme kararına ilişkin değerlendirmelerde buldundu.

Daily Mail gazetesine konuşan Wallace, Londra'nın Afganistan'da kalma yönünde yaptığı çağrıya hiçbir NATO ülkesinin kulak asmadığını ifade etti.

Bir dizi benzer düşünceye sahip oldukları ülke üzerinde şanslarını denediklerini belirten Wallace, "Bazıları buna istekli olduklarını, ancak parlamentolarının karşı olduklarını söylediler. Çatı ülke olarak ABD olmadan bu seçeneklerin yolunun tıkalı olduğu oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

İngiliz bakan, Londra'nın Afganistan'da işlerin bu şekilde bitmesi karşısında harcanan tüm kan ve paradan dolayı 'üzgün olduğunu' dile getirdi.

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