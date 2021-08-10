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Masterchef Şükrü kimdir kaç yaşında Şükrü Özsarı aslen nereli?

Masterchef Şükrü kimdir kaç yaşında Şükrü Özsarı aslen nereli?

Masterchef Türkiye 2021'in ana kadrosuna giren 6. isim yaptığı yemekle jüriden tam not alan iddialı yarışmacı Şükrü Özsarı oldu. Zirveyi kafama koydum diyen Masterchef Şükrü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir?

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MasterChef Şükrü Özsarı, Masterchef 2021'in dikkat çeken iddialı yarışmacıları arasından biri oldu. Ana kadroya girmeyi hak kazanan Masterceh Şükrü 28 yaşında ve aslen İzmirli. 

Enerjik hal ve tavırlarıyla dikkat çeken Şükrü yaptığı yemeklerle jürinin dikkatini çekti. Peki ama MasterChef Şükrü kimdir? 

MasterChef Şükrü kimdir: Masterchef Şükrü Özsarı28 yaşındadır ve İzmirli. İzmir ekonomi Üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, mutfakta da kendisini iddialı görüyor. Dünyanın birçok yerinde çalışan Şükrü Özsarı, diğer yarışmacı adayı Hamza'nın karşısında elenmişti ancak jüri üyelerinin kararıyla yarışmaya geri döndü. 

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