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İBB Esenler'deki İSPARK'ı kapatıyor mu? Tevfik Göksu'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB Esenler'deki İSPARK'ı kapatıyor mu? Tevfik Göksu'dan açıklama

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Menderes metro istasyonunda bulunan İSPARK’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatılacağını iddia etti.

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 İBB’den yapılan açıklamada, söz konusu otopark alanının İETT’ye ait olduğu ve bu alanının İETT tarafından kullanılması için İSPARK’a yazı gönderildiği, ardından yapılan görüşmeler neticesinde otoparkın İSPARK tarafından kullanımının sürdürülmesi kararına varıldığını bildirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada “Burası İstanbul’un büyük metro istasyonlarından biri. Bu duraklar yapılırken çok büyük emekler ortaya kondu. Bu parklar şehrin ulaşımında insanları toplu taşıma araçlarına teşvik etmek için yapıldı. Dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buradaki parkı kapatacağı bilgisi geldi. Bu alana taşınacak olan İETT biriminin elemanlarının araçları park edilecekmiş. Esenler Belediyesine ait olan ücretsiz otoparka İETT’nin çalışanları araçlarını park edebilir.  Vatandaşın otoparkını kapatmasınlar. Bizim geleceğimizi duyunca açılış talimatı verilmiş. Bu alanın vatandaşlara açılıp açılmayacağını takip edeceğiz. Aylık abonesi olan vatandaşlara haber verilmeden böyle bir karar alınmış” dedi.

Kapanacağına dair bilgi verilebilirdi

Mağdur olduğunu iddia eden Murat Akdemir, “Bu parka aylık aboneliğim var. Dün öğlen saatlerinde motosikletimi almaya geldiğimde buranın aynı gün akşam saatlerinde kapanacağına dair bir bilgi aldım. Burada çalışan personelin bilgisi yoktu. Dün akşam geldiğimde burada olan personel eşyalarını toplayıp ayrıldı. Diğer araç mağdurlarıyla birlikte kaldık. Elimizden geldiği kadar birçok yere ulaşmaya çalıştık. Kapanacağına dair bize daha önce bilgi verebilirlerdi. Bugün sabah buraya geldiğimde İSPARK yetkilileri buraya personel göndermişti. Kapanıp kapanmayacağıyla ilgili kimsenin net bir bilgisi yok” dedi.  

Üç gün önce otopark ücreti ödedim

Mağdur olduğunu söyleyen diğer bir vatandaş olan Cüneyt Koçaslan ise, “Biz bu otoparkın abonesiyiz. Bizlere bilgi verilmedi. Üç gün önce otopark ücretimi ödemiştim. Buradaki personel bizim bilgimiz yok. Yetkililerle görüşün dediler. Elimizden geldiği kadar yetkililere ulaşmaya çalıştık. Sabah CHP’li yetkililer geldi. Bu alanla ilgili sorun var ama çözeceğiz dediler. Biz buradaki sorun her neyse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazla otopark açmasını bekliyoruz, kapatmasını değil” ifadelerini kullandı.

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