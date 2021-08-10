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Aşure günü hangi gün ayın kaçında başlıyor ne zaman bitiyor?

Aşure günü hangi gün ayın kaçında başlıyor ne zaman bitiyor?

Muharrem ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş aşure günü ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek araştırması yapmaya başladı. Muharrem ayının 10. gününe denk geleb aşure günü 18 Ağustos'ta başlayacak ve Safer ayına kadar devam edecek.

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 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce ayının bitmesiyle Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayı başladı. Muharrem ayı içinde olan aşure günü ise 10. günüde başlar. Bu sene aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. 

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Muharrem ayı 7 Eylül’de sona erecek ve 8 Eylül 2021’de Safer ayı başlayacak.

Aşure günü ne zaman: Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2021'de 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Aşure günü ne demek: Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

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