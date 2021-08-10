11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şirketine FETÖ incelemesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de ortağı olduğu aile şirketi hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü iddia edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre şirketin, Fethullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 30 bin dolar yatırdığı öne sürüldü...

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11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurucuları arasında yer aldığı, kız kardeşinin oğlu olan Ali Ekrem Tekelioğlu'nun da yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kitoko Aydınlatma hakkında 2018 yılında FETÖ soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. OdaTV'nin haberine göre, bu aydınlatma şirketi Gül ailesinin.

Abdullah Gül ve ailesi şirketin kurucusu

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Kitoko Aydınlatma'nın kurucuları Mehmet Macit Gül, Adviye Gül, Abdullah Gül, Hatice Tekelioğlu, Ali Ekrem Tekelioğlu. Ali Ekrem Tekelioğlu ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında açılan FETÖ soruşturmasının iki şüphelisinden biri. Devam eden soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu ise dikkat çekici.

17 şirketin Bank Asya hesapları incelenmiş

1 Haziran 2021 tarihli raporda, Ali Ekrem Tekelioğlu ve ortağı Sefa Özçelik’le ilişkili şirketlerin FETÖ irtibatı araştırıldığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Ali Ekrem Tekelioğlu, Sefa Özçelik ve 17 şirketin FETÖ’nün finans kuruluşu olan Bank Asya’daki hesapları inceleniyor.

Bilirkişi incelemesinde rutin dışı para transferi vurgusu

İncelenen şirketler arasında Ali Ekrem Tekelioğlu’nun kurucu ortağı olduğu Kitoko Aydınlatma da yer alıyor. Rapora göre şirket 2011 yılında Bank Asya’da hesap açtı. İncelemede şirket hesabındaki paranın genellikle kredi ödemesinde kullanıldığı belirlendi. Ancak bilirkişi araştırmasında rutinin dışında bir para transferine ulaştı.

FETÖ talimatından sonra Bank Asya'ya 30 bin Euro yatırdılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 25 Aralık 2013 tarihinde örgüt militanlarına verdiği Bank Asya’ya para yatırma talimatından bir ay sonra Kitoko firmasının Bank Asya hesabına 30 bin Euro yatırılmış. Bilirkişi bu duruma dikkat çekerek raporuna şunları yazdı:

“30 Ocak 2014 tarihinde firmanın hesabından Bank Asya hesabına transfer edilen 30 bin 314 Euro’dan 10 bin 219 Euro ile şubat ayı içinde kredi geri ödemesi yapılmış. Kalan bakiye 36 gün hesapta mevduat olarak kaldıktan sonra 13 bin 495 Euro bakiye 5 Mart 2014 tarihinde firmanın başka bir bankadaki hesabına transfer edilmiştir. Kalan bakiye ile de mart ayında kredi geri ödemesi yapılmıştır. Söz konusu işlem ile rutinden farklı olarak mevduat 36 gün bankada kalmıştır.”

Kalıcı mevduat olması şüpheli

2013 yılının Haziran ayında da Kitoko şirketinin Bank Asya hesabında 40 bin Euro’nun 1 ay kaldığı yine bilirkişi raporunda yer alıyor. Raporun sonuç ve kanaat bölümünde “Banka likiditesinin bozulduğu ve buna karşılık olarak da örgüt tarafından da bankaya destek amaçlı para yatırma çağrısının yapıldığı 2014 yılının Ocak ayında kredi ödemesi harici olarak rutin dışı şekilde hesaba gelen 30 bin Euro’nun sonraki 36 gün bankada kalıcı mevduat oluşturmuş olması şüpheli bulunmuştur.”

Net bir kanaate varılamamıştır

Bilirkişi Kitoko’nun Haziran 2013 yılında Bank Asya hesabında yine rutin dışı oluşturulan 40 Euro’luk mevduata dikkat çekmiş ve şu tespiti yapmış: “Örgüt çağrısı nezdinde bankaya fon desteği sağlamak amaçlı olup olmadığı hususunda net bir kanaate varılamamıştır.”