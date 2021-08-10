Denizli Valiliği duyurdu! Bidon ve şişeyle satışı yasaklandı

DENİZLİ Valiliği, olası terör eylemi, orman yangını ve sabotaja karşı akaryakıt istasyonlarından bidon ve şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışını yasakladı.

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Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarının açıktan yakıt alımına ilişkin yeni karar alındı. Olası terör eylemi, orman yangını ve sabotajın önüne geçilmesi amacıyla istasyonlardan bidon ile şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışının yasaklandığı duyuruldu. Zorunlu ihtiyaçlar halinde istasyon görevlilerinin, yakıt satışı yapmadan önce bulunduğu bölgedeki kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Bidon ve şişelerle yakıt almak isteyenlerin doldurması zorunlu olduğu formun da 24 saat içinde polis merkezleri veya jandarma karakol komutanlıklarına teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.