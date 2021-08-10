BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,10
ALTIN 478,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Denizli Valiliği duyurdu! Bidon ve şişeyle satışı yasaklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli Valiliği duyurdu! Bidon ve şişeyle satışı yasaklandı

DENİZLİ Valiliği, olası terör eylemi, orman yangını ve sabotaja karşı akaryakıt istasyonlarından bidon ve şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışını yasakladı.

Abone ol

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarının açıktan yakıt alımına ilişkin yeni karar alındı. Olası terör eylemi, orman yangını ve sabotajın önüne geçilmesi amacıyla istasyonlardan bidon ile şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışının yasaklandığı duyuruldu. Zorunlu ihtiyaçlar halinde istasyon görevlilerinin, yakıt satışı yapmadan önce bulunduğu bölgedeki kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Bidon ve şişelerle yakıt almak isteyenlerin doldurması zorunlu olduğu formun da 24 saat içinde polis merkezleri veya jandarma karakol komutanlıklarına teslim edilmesi gerektiği kaydedildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede
Foto Galeri Antalya'da feci kaza! Genç kızın feryatları yürek burktu: Ayağım nerede Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Merve kimdir kaç yaşında Merve Karagül evli mi?
Masterchef Merve kimdir kaç yaşında Merve Karagül evli mi?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
Son dakika: İstanbul Sarıyer'de orman yangını!
Son dakika: İstanbul Sarıyer'de orman yangını!
Masterchef Hamza kimdir kaç yaşında Hamza Mercimek nereli?
Masterchef Hamza kimdir kaç yaşında Hamza Mercimek nereli?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu isim Andraz Sporar
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu isim Andraz Sporar
Prof. Dr. Esin Davutoğlu uyardı: Çocuklara Kovid-19’un hasarından daha büyük hasar verdi
Prof. Dr. Esin Davutoğlu uyardı: Çocuklara Kovid-19’un hasarından daha büyük hasar verdi
Feci kazalar sonrası şehirler arası yolcu otobüslerine sıkı denetim
Feci kazalar sonrası şehirler arası yolcu otobüslerine sıkı denetim
Muğla'daki yangında alevlere teslim olan otomobilin haline bakın
Muğla'daki yangında alevlere teslim olan otomobilin haline bakın
Bursa'da yol kenarında görünce şok oldu! Ekipler harekete geçti
Bursa'da yol kenarında görünce şok oldu! Ekipler harekete geçti