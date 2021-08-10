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Masterchef Hamza kimdir kaç yaşında Hamza Mercimek nereli?

Masterchef Hamza kimdir kaç yaşında Hamza Mercimek nereli?

Masterchef Türkiye 2021'in ana kadrosuna giren 7. isim yaptığı yemekle jüriden tam not alan iddialı yarışmacı Hamza Mercimek oldu. Zirveyi kafama koydum diyen Masterchef Hamza Mercimek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Hamza Mercimek mesleği nedir?

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MasterChef Türkiye 2021’de bu sezon iki grupta final turu gerçekleştiriliyor. Final turunda 10 yarışmacı seçilecek ve MasterChef ana kadro belirlenmiş olacak. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ilk grupta en iyi tabakları çıkararak ana kadroya giren 5 yarışmacıyı seçmişti. İkinci grupta ise Şükrü’nün ardından 9 Ağustos'ta ana kadroya giren isim Hamza Mercimek oldu. Peki MAsterChef Hamza kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Masterchef Hamza kimdir: Hamza Mercimek, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında iddialı tavırları ile öne çıkıyor. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef Hamza kim, aslen nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte, MasterChef Hamza Mercimek hayatı...

Düellolarda jürinin dikkatini çeken Hamza Mercimek 24 yaşında. İstanbul'dan yarışmaya katılan Hamza, aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Hamza Instagram hesabı ise @hamzamercimekk.

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2021'de ilk 7 yarışmacı açıklandı. Ana kadrodaki yarışmacılar:

Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek

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