Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu isim Andraz Sporar

Forvet arayışını sürdüren Süper Lig'in üç büyük takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Sloven golcü Andraz Sporar'a talip oldu.

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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet arayışını sürdüren Süper Lig'in üç büyük takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Andraz Sporar'a talip oldu. Sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için için Avrupa kulüpleri de sıraya girmiş durumda.

Kadrosuna golcü bir isim katmayı planlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sporting Lizbon'un kapısını çaldı. Üç büyükler, 27 yaşındaki forveti transfer edebilmek için yarış haline girerken Portekiz kulübü, kapıyı 6 milyon eurodan açtı.

Feyenoord ve Lens peşinde

Sloven golcü için pazarlığa girişen Türk kulüplerine bir rakip daha çıktı. Hollanda devi Feyenoord ve Fransız ekibi Lens de Andraz Sporar'ın peşinde.

41 maçta 7 gol 6 asist

Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergileyen Andraz Sporar ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyordu.