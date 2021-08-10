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Caner Erkin'in Çaykur Rizespor'la anlaştığı iddiası

Caner Erkin'in Çaykur Rizespor'la anlaştığı iddiası

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor ile anlaştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Başkan durumunu sordu
TRHaber'in haberine göre, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile temasa geçip milli futbolcunun durumunu sordu. Caner Erkin'i kadrosuna katmak isteyen Çaykur Rizespor, milli futbolcunun menajeriyle pazarlık halinde.

Adı Galatasaray'la anılan Caner Erkin'in de gönlü Çaykur Rizespor'da. Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Gökhan Gönül'le yeniden bir araya gelmek isteyen Caner Erkin'in son durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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