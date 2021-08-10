Okulların açılması anketinde veliler umutsuz! Öğretmenlere aşı zorunluluğu isteniyor
Türkiye en uzun süre okullarını kapatan ülkeler arasında yer alıyor. Eğitimciler ve veliler bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiğini söylüyor. Son yapılan Ipsos araştırmasında veliler okulların açılması gerektiğini söylüyor. Sonuçlara bakıldığında velilerin kafa karışıklığı ortaya çıkıyor.
Koronavirüs varyantlarıyla korkutmaya devam etse de çocukların en az etkilenen grupta olduğu uzmanlar tarafından açıklanıyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nda velilerin okul konusunda düşündükleri aşılama zorunluluğu konusunda fikirleri soruldu.
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan okulların 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği kararını ebeveynlerin %57’si doğru bir karar olduğunu belirtirken %32’si bu kararın yanlış olduğu görüşünde.
Her 10 ebeveynden 7’si çocuklarının artık yüz yüze eğitim almak üzere okula gitmesini istiyor. Sadece %15’lik bir kesim yollamak istemediğini belirtiyor. Geri kalanlar ise bu konuda daha kesin bir karar vermemiş durumda.
Ancak Vaka Sayılarındaki Artıştan Dolayı Bugüne Gelindiğinde Ebeveynlerin Sadece %30'u Okulların Yüz yüze Eğitime Geçebileceği Görüşünde
Her ne kadar ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarının yüz yüze eğitim alması için okula göndermek istese ve yarısı 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime geçme kararını doğru bulsa da, Temmuz ayının başında ebeveynlerin %47’si okulların açılabileceğini düşünürken, vaka sayılarındaki hızlı artıştan dolayı Temmuz sonuna gelindiğinde bu görüş %30’lara geriliyor.