Okulların açılması anketinde veliler umutsuz! Öğretmenlere aşı zorunluluğu isteniyor

Ancak Vaka Sayılarındaki Artıştan Dolayı Bugüne Gelindiğinde Ebeveynlerin Sadece %30'u Okulların Yüz yüze Eğitime Geçebileceği Görüşünde

Her ne kadar ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarının yüz yüze eğitim alması için okula göndermek istese ve yarısı 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime geçme kararını doğru bulsa da, Temmuz ayının başında ebeveynlerin %47’si okulların açılabileceğini düşünürken, vaka sayılarındaki hızlı artıştan dolayı Temmuz sonuna gelindiğinde bu görüş %30’lara geriliyor.