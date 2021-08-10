Masterchef Merve evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?

Masterchef 2021'de ana kadroya girmek için eleme heyecanı tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların hayatı da merak konusu oldu. Masterchef'in iddialı isimleri arasında gösterilen Merve Karagül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

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Masterchef Merve kimdir, yaşı kaç ve evli mi soruları eleme heyecanı devam ederken izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Merve Karagül hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Merve'nin hayatı hakkında bilgiler...

Masterchef Merve kimdir:

Merve Karagül, 31 yaşında ve aslen Trabzonlu. Turizm işletme mezunu olan yarışmacı, 15 senedir aşçılık yapıyor. 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başladığı mesleğe, mutfağa geçerek taçlandırmış.

Masterchef Merve'nin ikisi erkek bir kızı 3 çocuğu vardır. Eşi hakkında internette henüz bir bilgi yoktur.

Masterchef Merve, 25 Nisan 2012 tarihinde kaybettiği ve bu tarihi koluna dövme olarak yaptırdığı çok sevdiği arkadaşı Ezgi ile restoran kurma hayalleri varmış. Ve şimdi Trabzon’da cafe restoran işletiyor.