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Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek

Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kurallar daha da sertleşiyor. Aşı yaptırmayanların işi zorlaşacak test parasını da ödeyecek.

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Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor.

Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

Tüm mekanlara test şartı

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

Aşı yaptırmayan test ücreti ödeyecek

Ayrıca Ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Covid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor

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