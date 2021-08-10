Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor

Belediye başkanının yabancılara 10 kat zam teklifi ile gündeme gelen Bolu'da, Iraklı bir aileye kirada oturdukları apartmanın yönetimi tarafından 45 gün süre verildi. 3 çocuklu yabancı aileden, daireyi bu süre zarfında boşaltmaları istendi. Apartman yöneticisi, 'Tenleri kokması karar almamızı tetikledi' dedi.

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Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yönetimi, 3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve aynı apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Hüseyin Kerim’in 45 gün içinde evlerini boşaltmalarına yönelik karar aldı. Aldıkları karar apartman karar defterine, “Yabancı uyruklu vatandaşların binamızda oturmasını istemiyoruz. 45 gün içerisinde binayı boşaltma kararı alınmıştır” şeklinde yazıldı.

Apartmana yabancı uyruklu kiracı alınmayacak

1,5 yıldır aynı apartmanda yaşadıkları yabancı uyruklu aileyi evlerinden çıkarmak isteyen apartman yönetimi, apartmandaki dairelerin bir daha yabancı uyruklulara kiraya verilmeyeceği yönünde de karar aldı. Apartmanın girişindeki panoya yazılan notta, “09.06.2020 tarihinden itibaren aldığımız kararla yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek” denildi.

“Mecburen çıkacağım”

Kimseyle bir sorunu olmadığını ama mecburen apartmandan çıkacağını söyleyen Hüseyin Kerim, “Yabancı uyruklu olduğumuz için kimse beni istemiyor. Hiçbir şey yok. Sadece yabancı olduğum için böyle yapıyorlar. Yemin ediyorum ne için bilmiyorum. Bütün mahalleye sorun hiçbir sıkıntım yok. Daha önce benim çocuğumun kavgası oldu. Şikayetçi olmuştum ama Hakkı ağabey araya girdi. Şikayetimi geri çektim. Mecburen apartmandan çıkacağım. 45 gün süre verdiler. Ev bakıyorum. İnşallah verirler ama belki de yabancı uyruklu olduğum için vermeyecekler. Bazı komşular acele etme dedi. Yanlış karar dediler” dedi.

"Tenleri kokması karar almamızı tetikledi"

Apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise “Apartmanda yaşayanlar olarak ortak aldığımız bir karar bu. Daha önce alt katta da Suriyeliler vardı. Onları çıkarmıştık. Temizlik sorunları, ses sorunları vardı. Bir de 10 çocukları vardı. Rahatsız olup çıkardık. Bu arkadaşlardan da kişilik ve insanlıklarına Allah için bir şey diyemeyiz. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikayetlerimiz var. Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması yönünde karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi” ifadelerini kullandı.