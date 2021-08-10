60 kişi bu işi yapıyor Kilosu 500 TL! Peribacalarında üretiyor yıllık kazancı şaşırttı

60 kişi bu işi yapıyor

15 kovanda yaklaşık 150 bin arı ile kaya balı ürettiğini söyleyen Aris, "Mahallemizde 60'a yakın kayadan oyma arıcılıkla uğraşan kişiler var. Burada önemli geçim kaynaklarımızdan birisi kaya balıdır. Kaya ballarının üretimi için herhangi bir ilaç veya şekerli su vermeyiz. Arılar oğul verdiği zaman geliyoruz. Bir de hasat zamanı burada bulunuyoruz." dedi.