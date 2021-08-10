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Gürcistan'da maske takma zorunluluğu yeniden getirildi

Gürcistan'da maske takma zorunluluğu yeniden getirildi

GÜRCİSTAN'da kaydedilen günlük COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında düzenlenen COVID-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, ülkede artan günlük vaka sayıları değerlendirildi.

Toplantı sonucunda hükümetin kararıyla, ülke genelinde açık alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda maske takma zorunluluğu getirildi.

Ülkede, 22 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Son 24 saat içinde 5 bin 697 vaka görüldü

Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 697 kişide virüs tespit edilirken, virüse bağlı 54 can kaybı kaydedildi.

Bugüne kadar toplam 455 bin 846 vakanın tespit edildiği ülkede, COVID-19 nedeniyle 6 bin 182 kişi hayatını kaybetti.

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