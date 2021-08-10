Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, dün İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Alex Teixeira'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

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Beşiktaş, Brezilyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün transferi açıklamak için özel olarak hazırladığı videoda, takımın bir diğer yıldızı Josef de Souza da yer aldı.

Beşiktaş'ın açıklamasında "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Videolu paylaşıma ise "Bekleyiş sona erdi. Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos!" Notu düşüldü.

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.