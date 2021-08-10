Sicilya Adası'nda yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Ada'da çıkan yangının ardından birçok noktanın küle döndüğü görüldü. İtfaiye ekipleri, mevcut yangınları söndürmek için çaba harcıyor.

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İtalya'nın farklı bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadele sürüyor.

İtfaiye ekipleri, 200 noktadaki alevleri söndürmek için havadan ve karadan uğraş veriyor.

Sicilya küle döndü

Sicilya Adası'nda yangından etkilenen bölgenin havadan çekilen görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde büyük bir alanın küle döndüğü net bir şekilde görülüyor.

Geçen yıllara göre daha büyük alan yandı

BBC'nin haberine göre, İtalya'da yangınlara 15 Haziran'dan bu yana 44 binin üzerinde müdahale gerçekleştirildi.

İtalya'da bu yıl 102 bin hektarın üzerinde alanın yandığı, 2008-2020 yılları arasında yıllık yanan alan ortalamasının ise 28 bin hektar düzeyinde olduğuna dikkat çekildi.