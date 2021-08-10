BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,10
ALTIN 478,32
HABER /  DÜNYA
ADV İyi bir eğitim, İyi bir gelecek! Tercih meselesi..

Sicilya Adası'nda yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Sicilya Adası'nda yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Ada'da çıkan yangının ardından birçok noktanın küle döndüğü görüldü. İtfaiye ekipleri, mevcut yangınları söndürmek için çaba harcıyor.

Abone ol

İtalya'nın farklı bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadele sürüyor.

İtfaiye ekipleri, 200 noktadaki alevleri söndürmek için havadan ve karadan uğraş veriyor.

Sicilya küle döndü 
Sicilya Adası'nda yangından etkilenen bölgenin havadan çekilen görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde büyük bir alanın küle döndüğü net bir şekilde görülüyor.

Geçen yıllara göre daha büyük alan yandı
BBC'nin haberine göre, İtalya'da yangınlara 15 Haziran'dan bu yana 44 binin üzerinde müdahale gerçekleştirildi.

İtalya'da bu yıl 102 bin hektarın üzerinde alanın yandığı, 2008-2020 yılları arasında yıllık yanan alan ortalamasının ise 28 bin hektar düzeyinde olduğuna dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek
Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor
Van'da 'kıyamet kopuyordu sanki' deyip anlattı: Evlendikten 3 gün sonra...
Van'da 'kıyamet kopuyordu sanki' deyip anlattı: Evlendikten 3 gün sonra...
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında diğer isim de yakalandı
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında diğer isim de yakalandı
Boupendza için 2 ciddi kulüp var biri Avrupa diğeri Orta Doğu’dan
Boupendza için 2 ciddi kulüp var biri Avrupa diğeri Orta Doğu’dan
Masterchef Merve evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?
Masterchef Merve evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?
Memleket Partisi Denizli İl Başkanı ve 8 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Memleket Partisi Denizli İl Başkanı ve 8 yönetim kurulu üyesi istifa etti