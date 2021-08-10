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Motosiklet hurdaya dönmüştü! Manisa'dan acı haber geldi

Motosiklet hurdaya dönmüştü! Manisa'dan acı haber geldi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Erkan (24), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alaşehir yönünden İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi, Ali Erkan yönetimindeki 45 ZC 3246 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosiklet hurdaya dönerken, kazada ağır yaralanan Erkan da sağlık görevlilerince ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Erkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salihli'de markette çalışan Ali Erkan'ın cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çukuroba Mezarlığı'nda defnedildi

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