BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,10
ALTIN 478,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'de PKK/YPG iltisaklı temsilcilik açılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'de PKK/YPG iltisaklı temsilcilik açılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsviçre’nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği” adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir" denildi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.
Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da Aleyna Çakır ve Şule Çet dosyalarına bakan avukata şiddet suçlaması
Ankara'da Aleyna Çakır ve Şule Çet dosyalarına bakan avukata şiddet suçlaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Gürcistan'da maske takma zorunluluğu yeniden getirildi
Gürcistan'da maske takma zorunluluğu yeniden getirildi
Meral Akşener’den Bahçeli’ye YKS barajı desteği
Meral Akşener’den Bahçeli’ye YKS barajı desteği
Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen açıkladı
Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek
Almanya kuralları sertleştirdi! Aşı olmayanlar test yaptırmadan giremeyecek! Parasını da ödeyecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu isyanı kime?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu isyanı kime?
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor