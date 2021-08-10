Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü

RİZE'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü.

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RİZE'de önceki gün öğle saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü.

Elmalı köyünün muhtarı Mehmet Salih İşyar, önceki gün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söylerken sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi de Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.