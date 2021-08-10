Almanya'da makinistlerden grev kararı

Önerilen zammı yeterli bulmayan makinistler, yüzde 3,2 zam ve 600 euro korona primi ödenmesini istiyor. Hedeflerine ulaşmak isteyen çalışanlar greve gidecek.

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Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine GDL, ülke genelinde grev kararı aldı. GDL Başkanı Claus Weselsky, sendika üyelerinin yüzde 95’inin greve giderek, Alman Demiryolları’nın yük ve yolcu trenlerinde iş bırakma eylemlerini onayladığını duyurdu.

13 Ağustos'a kadar grev

Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eyleminin bu akşam saat 19.00’dan, yolcu trenlerindeki makinistlerin ise çarşamba günü sabah 02.00’den itibaren başlayacağını hatırlatan Weselsky, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar süreceğini kaydetti.

"Usandık, ücret artışı hakkımız''

Weselsky, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız herkes gibi çalıştı. Bu yüzden yeterli bir ücret artışına hakları var. Ülkemizdeki demir yolu işçileri usanmış durumda." ifadesini kullandı.

Koronavirüs krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Yüzde 3,2 zam ve 600 euro prim talebi

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3,2 zam ve 600 euro korona primi ödenmesini talep ediyor.

Ülke çapında ulaşım aksayacak

Bugün başlayacak iş bırakma eyleminin, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksaması bekleniyor.

Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları, her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Koronavirüs salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken, 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar euro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar euroya yükselmişti.