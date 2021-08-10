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34 yıllık yalanı CHP Sözcüsü Faik Öztrak da tekrarladı

34 yıllık yalanı CHP Sözcüsü Faik Öztrak da tekrarladı

MUĞLA Bodrum Güvercinlik'te 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Turizm Tesis Alanı ilan edilen ve imara açılan alandaki otellerin görüntüsü her yangın sonrası algı çalışması için kullanılıyor. Bu çarpıtmayı bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak dillendirdi.

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Her yangın sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından otellere verildiği öne sürülen Muğla Bodrum'daki Pina yarımadası 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Turizm Tesis Alanı olarak ilan edildi. 1991 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen ihaleyle ruhsatlandırılmış bir alan.

Algı için kullanılıyor

Bu gerçeğe rağmen otellerin görüntüsü her yangın sonrası algı çalışması için kullanılıyor. Özellikle sosyal medyada 2007 yılında bölgede çıkan yangın hatırlatılarak, "Otel inşa etmek için yangın çıkarıldı" deniliyor.

Öztrak da yalanı tekrarladı

Bu çarpıtmayı bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak dillendirdi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak, "2007'de Muğla'da Güvercinlik Koyu'nda yangın çıktı. Ardından bu alana oteller konduruldu. Ne Anayasa dinlendi, ne vicdan" ifadelerini kullandı.

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