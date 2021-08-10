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Fransız gazetesi Le Monde'den Afgan manşeti: Türkiye'ye bağımlılığımız artıyor

Fransız gazetesi Le Monde'den Afgan manşeti: Türkiye'ye bağımlılığımız artıyor

Taliban'ın saldırıları karşısında Avrupa'daki endişeli havayı aktaran Fransız gazetesi Le Monde, mülteci anlaşmalarıyla Türkiye'ye bağımlılığın arttığını yazdı.

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Afganistan'daki belirsizlik ve Taliban'ın ilerleyişinin hız kazanmasının ardından Afgan göçmenler, ülkelerini terk etmeye başladı. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Fransız gazetesi Le Monde'nin de gündemindeydi.

Taliban'ın Afganistan'da gün geçtikçe daha fazla alan kazanmaya başlamasının kitlesel bir Afgan göçüne yol açabileceğine ve bu durumun Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri endişelendirdiğine dikkat çekildi. Belçika'nın Suriyeliler konusunda olduğu gibi Afganların potansiyel göçünün önlenmesinin Türkiye tarafından yapılmasına ilişkin AB'ye öneride bulunduğu anımsatıldı.

"Türkiye'ye bağımlılığımızı artırıyor"

Ancak söz konusu teklif için, "Bu tür anlaşmalar Avrupa Birliğinin Türkiye'ye bağımlılığını artırıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiriyor" denildi.

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