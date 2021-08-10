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Sahte görselle AK Partiye saldıran Mine Kırıkkanat rezil oldu

Sahte görselle AK Partiye saldıran Mine Kırıkkanat rezil oldu

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, daha önce Photoshop'lu aracı 'Cumhurbaşkanlığına 750 bin dolarlık Cadillac cenaze aracı' diye paylaştığı gibi yine sahte bir görselle AK Partiyi hedef alarak rezil oldu.

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Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, AK Parti logosuyla sosyal medyada yayılan sahte bir görseli gerçekten AK Partiden yapılan resmi bir açıklamaymış gibi paylaşarak algı operasyonuna girişti.

Kırıkkanat'ın, "Sabah sabah bir gülme tuttu" diye yaptığı paylaşıma gelen binden fazla yorumda ise benzer zihniyete sahip kişilerin sahte görseli gerçek zannedip nefret dili kullandığı görüldü.

Mine Kırıkkanat, daha önce de "Cumhurbaşkanlığı araba filosuna 750 bin dolarlık bir cenaze arabası katılmış. Bir anlam veren var mı?" paylaşımı yapmıştı.

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