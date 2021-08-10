Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı

7 Ağustos günü arkasında bıraktığı mektupta 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını yazdıktan sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili "nitelikli cinsel saldırı suçundan" sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. adlı şahıs da serbest bırakılmıştı.

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Çankaya'da 7 Ağustos günü Eda Nur Kaplan isimli genç kız, 15'nci kattaki evlerinin balkonunda atlayarak yaşamına son verdi. Eda Nur, intihar etmeden önce bıraktığı mektupta, iki kişinin otelde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Eda Nur'un mektubunun ve olayla ilgili verdiği ifadesinden yola çıkan ekipler, Yusuf G. isimli şahıs ve M.A. adlı şahsı gözaltına aldı.

2 şüpheli de serbest kaldı

İlk olarak M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldı. Bugün, "nitelikli cinsel saldırı suçundan" sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüpheli Yusuf G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sonuçla, olayda adı geçen 2 şüpheli de serbest kalmış oldu.

"Olaydan sonra tehdit mesajları attı"

Yusuf G. isimli şahsın olaydan sonra kendilerine tehdit mesajları attığını belirten Eda Nur'un ablası Güler Kaplan ise şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bir şey yapmadı. Adamın bir ton dosyası var ama adamı serbest bırakıyorlar. Yusuf olaydan sonra sürekli tehdit mesajları attı. 'Ben siyasete girmeyi düşünüyorum, benim adımı geçiremezsiniz, seni hayatını bitiririm, memurluğu bırak garsonluk bile yapamazsın' diyerek Eda'yı sürekli tehdit ediyordu. Eda bana anlattıktan sonra hemen polise gittik. Hastaneye götürdüler, psikiyatri 'normal' raporu verdi. Ama normal olan biri, bir hafta sonra intihar etmez"

Kardeşinin intihar edebilecek bir kişi olmadığını belirten Kaplan, aldığı tehdit mesajlarına dayanamadığını söyledi.