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Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi

NTV'deki uzun süreli yorumculuk kariyerini bitiren Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak. Dilmen'in kazancıyla ilgili de çok ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbol adamının bu sezon için 1 milyon dolar maaş alacağı öne sürüldü.

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Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT ekranlarında futbolseverle buluşacak. NTV'deki işini bırakmasıyla gündem olan Dilmen hakkında uzun süre ekranlarda olmayacağı konuşuluyordu ancak sürpriz gelişme yaşandı.

Dilmen, TRT'den aldığı teklifi kabul etti ve bu sezon NTV'de olduğu gibi yine Süper Lig'i yorumlayacak. Dilmen'in kazancıyla ilgili de gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı.

Partneri Erbatur Ergenekon
Rıdvan Dilmen'in yorum yapacağı programda moderatör Erbatur Ergenekon olacak.

Yeniçağ'da iddia olarak aktarılan haberde; Rıdvan Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı yazıldı.

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