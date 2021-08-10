11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın için, "Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden yayılan ve bir noktada çıkabilen bir yangınla karşı karşıyayız ama yoğun şekilde müdahale ediyoruz" demişti.

"53 ilde 275 orman yangını çıktı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ​​​Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ise yangınlar tek ilde yoğunlaştığı için söndürme araçlarında şu anda önemli bir kapasite fazlası olduğunu söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarında 14'üncü gün. Şu ana kadar sıcak hava, rüzgar ve düşük nemin etkisiyle 53 ilde 275 orman yangını çıktı ve 272'si kontrol altında" ifadesini kullandı.

Muğla'nın Köceğiz ilçesindeki yangına değinen Pakdemirli, "Yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok. Havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'a geçici olarak gönderecekleri uçakların bir saat mesafede tekrar geriye çekilebileceğini anlatan Pakdemirli, Avrupa Birliğinden (AB) gelen talep ve oradaki yangınların daha fazla olması sebebiyle hızlı şekilde hareket edildiğini vurguladı.

Uçakların hareket kabiliyetinin helikopterlere göre daha fazla olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Atina'da bir yere müdahale eden uçağımız buraya 45-50 dakika içerisinde tekrar intikal edebilecek durumdadır. Bu anlamda da çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için bu konuda da komşumuza yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlarımızı sadece bizim ormanlarımız değil, dünyanın ormanlarıdır. Buradaki hem bitki hem de yaban hayatı tüm dünyaya ait. Elbette önce kendimizi düşüneceğiz ama kapasite fazlamız varsa komşularımıza göndermekten imtina etmiyor olmamız lazım. Özellikle Yunanistan'daki yangınların boyutu ülkenin boyuna ve ülkenin ormanlık alanlarına göre çok ciddi boyutlara varmış durumda. Yerleşim yerlerine tehdidi ciddi boyutlara varmış durumda. Bu anlamda komşumuza bu 2 uçağın yardım anlamında gönderilmesi planlanmaktadır."