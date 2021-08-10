BIST 1.437
DOLAR 8,61
EURO 10,10
ALTIN 478,81
HABER /  EKONOMİ

Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz

TOKAT'ta domatesin kilosu tarlada 1 TL'den, markette ise 5 TL'den alıcı buluyor. Fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi.

Abone ol

Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ın Kazova bölgesinde domates hasadı sürüyor. Güryıldız köyünde sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlada çalışan mevsimlik işçiler gün boyunca domates topluyor.

Yaklaşık iki hafta önce tarlada kilosu 1,5 TL'den sezonu açan domates, üretiminin artması ile 1 TL'ye düştü. Marketlerde ise domatesin kilosu 5 TL'den satılıyor. İç piyasada ürünün bollaşması ve ihracat olmamasından dolayı fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi.

Yaklaşık 400 dönümlük arazisinde sebze yetiştiriciliği yapan Yahya Özer, "Domateste durum vahim. Fiyatlar çok düşük. Aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 lira olan gübre bu sene 250 lira. Yer domatesinin bana maliyeti 1 lira, satıyorum 1 lira. O nedenle Kazova'da domates ekimi yapan azaldı. Genelde mısır, pancar ekimi yapılmaya başladı" dedi.

"Üretici değil satıcı kazanıyor"

İhracat olmaması nedeni ile fiyatların düşük olduğunu beliren Özer, üreticinin değil satıcının kazandığını ifade ederek, "Bunun eziyetini, ceremesini çeken benim. Satıcı benden rahat. Domates üretimi yapan azaldı. Üretim yapanla neredeyse alay ediyorlar. Oysaki bu işten ekmek kazananlar var" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi
Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu
Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu
Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 hasta öldü
Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 hasta öldü
11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama meydana geldi
İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama meydana geldi
Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı
Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı
ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı
ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı
İstanbul'un içme suyuna kanalizasyon atıkları akıyor
İstanbul'un içme suyuna kanalizasyon atıkları akıyor
Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü
Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü