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Galatasaray, Victor Nelsson'u resmen açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray, Victor Nelsson'u resmen açıkladı

Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kopenhag ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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