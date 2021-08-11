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Lionel Messi resmen PSG'de! Formayı giydi

Lionel Messi resmen PSG'de! Formayı giydi

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu.

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21 yıldır Barcelona'da oynayan Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu.

34 yaşındaki Arjantinli yıldızın yeni adresi Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran Paris Saint-Germain oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

PSG formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Messi'nin, yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürüldü.

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