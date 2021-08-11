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Taliban ilerliyor, ele geçirdiği şehir sayısı 9'a çıktı! Hedefleri şimdi Mezar-ı Şerif

Taliban ilerliyor, ele geçirdiği şehir sayısı 9'a çıktı! Hedefleri şimdi Mezar-ı Şerif

AFGANİSTAN hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi. Taliban'ın hedefinde şimdi de Mezar-ı Şerif var...

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Afganistan’da Taliban dün Bağlan vilayetinin merkezini de alarak son bir haftada ele geçirdiği vilayet merkezini sekize çıkarmıştı. Son dakika bilgisine göre batıdaki Feyzabad kenti de Taliban'ın kontrolüne geçti ve Taliban kontrolüne geçen kentlerin sayısı 9'a yükseldi.  Taliban şimdi de gözünü Mezar-ı Şerif’e dikti. Belh vilayetinin merkezi olan bu kent de düşerse Afgan hükümeti ve Kabil üzerinde baskı daha da artacak.

Gözler Mezar-ı Şerif'te...

Taliban, Afganistan’da bu örgüte karşı olmasıyla bilinen ülkenin kuzeyinde kontrolünü genişletirken, gözler şimdi bölgenin en büyük yerleşimi olan Mezar-ı Şerif’te. Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki son ilerleyişi ile Afganistan’ın en önemli şehirlerinden olan Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu.

Mezar-ı Şerif'te 700 bin kişi yaşıyor

Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 700 bin nüfusa sahip. Geleneksel olarak Taliban karşıtı tutumuyla tanınan bu şehir önemli kavşak noktaları üzerinde yer alıyor. Düşmesi halinde Afgan hükümeti açısından bu ağır bir moral yenilgi olacak. Bu arada bu şehrin Şii inanç dünyasında önemli bir yeri de var. Bazı dini çevreler, Halife Hz. Ali’nin mezarının Irak’taki Necef’ten Mezar-ı Şerif’e taşındığını öne sürüyor.

Kabil'e baskı giderek artıyor

Taliban, son dört günde altısı kuzeyde, biri güneyde, biri batıda olmak üzere toplam sekiz vilayet merkezini ele geçirdi. Uzmanlar, Afgan hükümetinin merkezi Kabil’e de baskının arttığını belirtiyor. Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdiği 1996-2001 yılları arası iktidar döneminde ülkenin kuzey vilayetleri Kuzey İttifakı’nın kontrolündeydi. Şimdi ise Taliban, bu bölgeleri alarak Kabil üzerinde baskı kurmayı deniyor.

Hükümet güçlerinin yardım yollarını kesiyor

Taliban, kuzeyi kapatarak hükümet güçlerinin kuzey komşularından yardım alma ihtimalini ortadan kaldırmayı planlıyor. Mezar-ı Şerif kenti Taliban’ın eline geçerse, Kabil yönetiminin direnmesi daha da zorlaşacak. Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 27’sini halen kontrolünde tutuyor.

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