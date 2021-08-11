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Letonya kaçak göçmenleri durdurmak için OHAL ilan etti

Letonya kaçak göçmenleri durdurmak için OHAL ilan etti

Letonya, Belarus üzerinden gelen göçmenlerle ilgili olağanüstü hal ilan ederek, sınırdaki kolluk kuvvetlerine fiziksel güç kullanma yetkisi tanıdı

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Letonya, Litvanya gibi son dönemlerde çoğunluğunu Irak vatandaşlarının oluşturduğu göçmenlerin Belarus üzerinden ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.

İki ülke arasındaki 175 kilometrelik sınırda yetki, olağanüstü haller dışında sadece sınır muhafızlarında bulunuyor. 11 Ağustos-10 Kasım arasında geçerli olacak acil durum kapsamında, kaçak göçmenleri durdurmak için Letonyalı sınır muhafızlarına Silahlı Kuvvetler ve emniyet birimleri de destek verecek.

Yerel basının aktardıklarına göre 6-10 Ağustos tarihlerinde Belarus'tan Letonya'ya geçmek isteyen 283 kişi gözaltına alındı, sene başından bu yana müdahale edilen göçmenlerin sayısı ise 343'e çıktı.

Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada ise 670 kilometrelik Belarus sınırının 508 kilometresine 4 metre yüksekliğinde dikenli tel duvar örülmesi onaylandı. Reuters'a konuşan Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, tel duvarla ilgili "Bu fiziksel bariyer olmadan sınırlarımızı korumanın imkanı yok. Bu çok açık ve net." ifadelerini kullandı.

Belarus'a sınırı olan Avrupa Birliği ülkeleri, Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki Minsk yönetimini AB yaptırımına misilleme olarak göç akınını körüklemekle suçluyor.

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