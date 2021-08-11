Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor

NBA Yaz Ligi'nde çıktığı ilk maçta Cleveland Cavaliers karşısında double-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, Detroit Pistons maçında da kendisine hayran bıraktı.

Abone ol

2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not aldı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.

Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.