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Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor

Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor

NBA Yaz Ligi'nde çıktığı ilk maçta Cleveland Cavaliers karşısında double-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, Detroit Pistons maçında da kendisine hayran bıraktı.

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2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not aldı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.

Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.

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