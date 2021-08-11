BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 479,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da kararsızlıkları kazaya yol açtı! 3 kadın hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da kararsızlıkları kazaya yol açtı! 3 kadın hastanelik oldu

MALATYA'da şehirlerarası yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızı ile yanlarındaki kadına hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesinin Somuncu Baba Bulvarı'ndaki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandıkkaya yönetimindeki 01 EZ 179 plakalı Fiat marka hafif ticari araç bulvar üzerinde seyir halindeyken, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kız ile yanlarındaki kadına çarptı. Kaza sonrasında Refika Akpınar (44) ile kızı Sümeyye (21) ve akrabaları Ayşe Akpınar (29) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale 112 acil sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapıldı. Yaralılardan Refika ve Ayşe Akpınar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Sümeyye Akpınar ise İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


'Karşıya geçme kararsızlığı kazaya neden oldu' iddiası
Öte yandan kazanın, 3 kadının şehirlerarası yolda karşıdan karşıya geçme konusunda kararsız kalması nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, kaza sonrasında Malatya-Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapalı tutuldu.
Kazadan sonra hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sandıkkaya polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağış vurdu! Heyelan yolları götürdü sel araçları sürükledi
Foto Galeri Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağış vurdu! Heyelan yolları götürdü sel araçları sürükledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplanıyor! Okullar açılmadan aşı yaşının indirilmesi masada
Bilim Kurulu toplanıyor! Okullar açılmadan aşı yaşının indirilmesi masada
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Manisa'da yemek yapmak isterken olanlar oldu! Bir anda patladı
Manisa'da yemek yapmak isterken olanlar oldu! Bir anda patladı
Taliban ilerliyor, ele geçirdiği şehir sayısı 9'a çıktı! Hedefleri şimdi Mezar-ı Şerif
Taliban ilerliyor, ele geçirdiği şehir sayısı 9'a çıktı! Hedefleri şimdi Mezar-ı Şerif
Müsilaj kabusu bitmedi tehlike kapıda! Koloniyal müsilaj tehlikesi
Müsilaj kabusu bitmedi tehlike kapıda! Koloniyal müsilaj tehlikesi
Nijerya'da içine 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
Nijerya'da içine 'yanlışlıkla gübre atılan' yemekten yiyen 24 kişi öldü
Ankara'da tehlikeli gerginlik! Sığınmacılar 2 Türk'ü bıçakladı mahalleli ayağa kalktı
Ankara'da tehlikeli gerginlik! Sığınmacılar 2 Türk'ü bıçakladı mahalleli ayağa kalktı
Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti
Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti
Öğretmen çete lideri çıktı! 'Anadolu' operasyonunda tarihimizi çalanlar gözaltına alındı
Öğretmen çete lideri çıktı! 'Anadolu' operasyonunda tarihimizi çalanlar gözaltına alındı
Lionel Messi resmen PSG'de! Formayı giydi
Lionel Messi resmen PSG'de! Formayı giydi