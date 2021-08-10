Emir Sarıgül kaç yaşında aslen nereli eski eşi fena ayar verdi!

Emir Sarıgül ve eski eşi Fatoş Altınbaş arasında yaşananlar günün konusu oldu. AHBAB derneğine kızları adına bağış yapan Emir Sarıgül'e eski eşi Fatoş Altınbaş fena ayar verdi. Bu gelişmenin ardından Emir Sarıgül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kızları merak konusu oldu.

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Şu sıralar spiker Buket Aydın ile aşk yaşayan ve evlenecekleri söylenen Emir Sarıgül ve eski eşi Fatoş Altınbaş arasında sosyal medyada yaşanan bir diyalog günün konusu oldu. Emir Sarıgül'ün hayatı, önceki eşleri ve çocukları merak konusu oldu. Emir Sarıgül'ün eski eşi, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile 2019 yılında aldatma iddiaları nedeniyle boşandı.

Emir Sarıgül sosyal medya hesabından 'Kızlarım yanımda, onlar için 150 bin TL bağışlıyorum dedi. Bunu üzerine Haluk Levent "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi."

Levent'in yardım bağışını duyurmasının ardından dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı

Haluk Levent'in paylaşımına yorum yapan Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Peki kimdir Emir Sarıgül: Siyasi hayatının yanı sıra özel hayatı ve evlilikleri ile de çok konuşulan Mustafa Sarıgül'ün 2 çocuğu vardır. İlk evliliğini Hülya Köksaloğlu ile yapan Sarıgül'ün bu evlilikten 1981 yılında Emir adında bir oğlu oldu. Şu an 40 yaşında olan Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evliydi çift 2019 yılında ayrıldı. Çiftin iki kızları vardır.

Emir Sarıgül kimdir: Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan olma oğludur. Emir’e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

1999 yılından bu yana, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesidir, 2010 ve 2013 yılları arasında da Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Babası Mustafa Sarıgül gibi siyasetle ilgili olan Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevinde bulunmuştur. Ancak 2014 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü’nün de dâhil olduğu bir takım tartışmalar nedeniyle başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. Ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiştir. Sarıgül’ün istifasının ardındaki neden ise, Hayri İnönü’nün Sarıgül’e ait olan 6 müdürlüğün yetkilerini alması gösterilmektedir.

Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile olan evliliğini 2019 yılında bitirdi.