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İstanbul'da kayıp Rus öğrenciden acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

İstanbul'da kayıp Rus öğrenciden acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

İSTANBUL'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada'da ölü bulundu.

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İstanbul'a 16 Temmuz'da tatil için gelen Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesine Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in otelden çıktığı son anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Rus öğrencinin cansız bedeni sabah saatlerinde Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu. Koyda tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Burgazada polisi deniz araçlarıyla olay yerine geldi. Daha sonra bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


Bedeninde deformasyonlar oluştu
Yapılan olay yeri incelemelerinde cesedin Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin'e ait olduğu belirlendi. Ragin'in cansız bedeninin yaklaşık 10 gündür orada olduğu ve bedeninde deformasyonlar oluştuğu öğrenildi. Rus öğrencinin çantası ve cüzdanı da cesedin yakınlarında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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