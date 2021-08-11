BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,08
ALTIN 479,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Yenikapı açıklarında dalgıça sürpriz! Su altında ilk defa gördüm

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Yenikapı açıklarında dalgıça sürpriz! Su altında ilk defa gördüm

Zıpkınla balık avı videosu çekmek için İstanbul Yenikapı açıklarında dalış yapan youtuber Erdoğan Ovabaşı, bir süre sonra karşısına aniden çıkan yunus balığı ile şok oldu. Su altı kamerası ile o anları kaydeden Ovabaşı, ilk defa su altından yunus balığı gördüğünü söyledi.

Abone ol

İstanbul’da adeta dans edercesine yüzen yunus balıkları kameralara genelde su üzerine çıktığı zaman yakalanıyor. İstanbul’da dalış videoları çeken youtuber Erdoğan Ovabaşı Yenikapı açıklarında zıpkınla avlanmak için daldığı sırada karşısına yunus balığı çıktı.

Dalgıç su altı kamerası ile yunus balığıyla karşılaşması saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde su altında önce yunus balığın çıkardığı ses duyuluyor. Ardından küçük balıkların kaçışması ile yunus balığı 2 metre yakınından yüzerek geçtiği görülüyor.

“Su altında ilk defa gördüm”

Hayatında daha önce böyle bir ana tanıklık etmediğini ifade eden Youtuber Erdoğan Ovabaşı, “ Müsilajın bitmesi ile İstanbul Yenikapı açıklarında bir dalış yapmaya karar verdim. Zıpkınla balık avı videosu çekmek için denize girdiğimde yunus balığı ile karşılaştım. Su üstünde çok görüyorduk ama su altında ilk defa gördüm, biraz heyecanlandım. Gerçekten çok güzel sevimli hayvanlar. Denizlerimizi temiz tutarsak bu tür hayvanları daha çok görürüz. Su altında aniden karşıma çıkınca biraz korktum ama korktuğum gibi bir hayvan değildi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabina Toziya kimdir aslen nereli kaç yaşında neden öldü
Sabina Toziya kimdir aslen nereli kaç yaşında neden öldü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da kayıp Rus öğrenciden acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
İstanbul'da kayıp Rus öğrenciden acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Fatoş Altınbaş kimdir kaç yaşında Emir Sarıgül'ün eski nereli?
Fatoş Altınbaş kimdir kaç yaşında Emir Sarıgül'ün eski nereli?
Galatasaray'da St. Johnstone maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'da St. Johnstone maçı kamp kadrosu belli oldu
Bayer'e zirai tarım ilacı cezası! Türkiye'de de satılıyor
Bayer'e zirai tarım ilacı cezası! Türkiye'de de satılıyor
Letonya kaçak göçmenleri durdurmak için OHAL ilan etti
Letonya kaçak göçmenleri durdurmak için OHAL ilan etti
Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor
Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor
Emir Sarıgül kaç yaşında aslen nereli eski eşi fena ayar verdi!
Emir Sarıgül kaç yaşında aslen nereli eski eşi fena ayar verdi!
Manisa'da kararsızlıkları kazaya yol açtı! 3 kadın hastanelik oldu
Manisa'da kararsızlıkları kazaya yol açtı! 3 kadın hastanelik oldu