Sabina Toziya gençliği nasıldı hangi dizilerde rol aldı?

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlarda olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında beynindeki tümör nedeni ile tedavi görürken öldü. Ölümünün ardından hayatı da merak konusu oldu. Sabina Toziya kimdir, aslen nereli, evli mi, Sabina Toziya eşi ve çocukları var mı?

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Usta oyuncu Sabina Toziya 8 ay önce beynindeki tümör nedeni ile tedavi altına alınmıştı gece yarısı usta oyucudan kahreden ölüm haberi geldi. Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Sabina Toziya'nın ölüm nedeni olarak beyin tümörü açıklandı. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki oyunculu ile de tam not alan sevilen oyuncu Sabina Toziya'nın hayatı da merak konusu oldu. Makedonya doğumlu olan Sabina Toziya aslen Üsküplü.

Sabina Toziya kimdir:

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır.

Gerçek adı Sabina Ajrula Tozija olan oyuncunun bilinen evlilği yoktur. Çocukları hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Sabina Toziya neden öldü:

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.