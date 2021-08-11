Rıdvan Dilmen gelince Ersin Düzen TRT'den ayrıldı! Gizlediği tweetler olay oldu

TRT ekranlarında "Stadyum" programını sunan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen'in kanala transfer olmasıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Abone ol

Rıdvan Dilmen'in TRT'de futbol programı yapacağının açıklanmasının ardından, haftada 4 gün spor programı yapan Ersin Düzen TRT'den ayrıldığını açıkladı. Rıdvan Dilmen futbol yorumcusu olarak program yaptığı NTV ekranlarında Ersin Düzen hakkında iddialarda bulunmuştu.



Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmada Dilmen, ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleyeceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!'' demişti.



"Kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım"

Ersin Düzen'in yaptığı açıklamada, "11 yıl görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Düzen'in tweetinin altına gelen Rıdvan Dilmen yorumlarını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Düzen'in gizlediği tweetler...

