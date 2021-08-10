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Fatoş Yelliler estetiksiz eski hali nasıldı Fatoş Yelliler değişimi

Fatoş Yelliler estetiksiz eski hali nasıldı Fatoş Yelliler değişimi

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile aşk yaşadığı iddiasını doğruladı ve itirafıyla gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatoş Yelliler'in hesabı da merak konusu oldu. Peki kimdir Fatoş Yelliler aslen nereli kaç yaşında? Fatoş Yelliler estetiksiz hali nasıldı?

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Son zamanlarda özel hayatı ile yaptığı açıklamalar ile şimşekleri üzerine çeken Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler merak konusu oldu. Gökhan Göz ile ilişkisi olduğunu doğrulayan Fatoş Yelliler evliliğim bitmeden birlikte olmaya başladık sözleri ile bazı kesimin tepkisini çekmişti. Peki son günlerde magazin basınında adını sık sık duyduğumuz Fatoş Yelliler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Fatoş Yelliler kimdir, aslen nereli: 5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Fatoş Yelliler 43 yaşında. Fatoş Yelliler, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti.

Fatoş Yelliler estetiksiz ve estetikli yeni hali

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010'da dünyaevine girmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.

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