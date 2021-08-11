Avustralya'da 5 aylık bebeğin korkunç ölümü! Annesinin kucağındayken saldırdı

AVUSTRALYA'da 5 aylık Mia, parkta annesinin kucağındayken dehşeti yaşadı. Saksağan türü kuş tarafından saldırıya uğrayan talihsiz bebek yaşamını yitirdi.

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Avustralya'da parkta bebeğiyle gezen anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de pazar yaşanan olayda, Annesinin kucağındaki bebek, saksağan kuşunun saldırısına uğradı. Adının Simone olduğu açıklanan anne, bebeğini korumak isterken yere düştü.

Mia adlı 5 aylık bebek bu esnada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mia, yaşam savaşını kaybetti.

Yaşananlar, yetkililerin neden duruma daha önce müdahale etmediği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira bölgede yaşayan bir Avustralyalı, kuşu daha önce belediyeye şikayet ettiklerini söyledi:

"Bu kuş her zaman herkese saldırıyor"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Brisbane Lord Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise kuşun neden hala parkta olduğu konusunda bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Burada önceliğimiz insanlar. Tabii ki bölgedeki hayvanları da koruyoruz ancak insanları korumak daha önemli" diyen Schrinner, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu son derece trajik bir kaza. Kalbimiz, bebeğin ailesiyle atıyor.''

Kâr amacı gütmeyen kuş koruma kuruluşu BirdLife Australia'dan Sean Dooley, sadece erkek saksağanların saldırgan davranışlar sergilediğini söyledi.

Dooley, erkek sağsağanların sadece yüzde 10'unun bunu yaptığını da sözlerine ekledi: Özellikle farkında olmadan yakalanıldığında, sonuçlar gerçekten korkunç olabilir.

Bununla birlikte Simone ve bebeğin babası Jacob'ın yakınları, aileye yardım etmek için GoFundMe sitesinde bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyada kısa sürede yaklaşık 100 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) toplandı.