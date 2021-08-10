Sitare Akbaş Akasya Durağı dizisinde kaç yaşındaydı? Sitare Akbaş kimdir

Son günlerde adı popçu Murat Dalkılıç ile anılan oyuncu Sitare Akbaş magazin basınının konusu oldu. Akasya Durağı ile dizi sektörüne giren oyunvu Sitare Akbaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? Sitare Akbaş şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde oynuyor.

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile adı bir süredir aşk iddialarına karışan Sitare Akbaş, bir mekanda samimi bir şekilde görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerle Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı gibi sorular gündeme geldi. Sitare Akbaş’ın son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Hande Erçel ile birlikte yer alması ise bu ilişkideki söylentileri iyiden iyiye artırdı. Peki, Murat Dalkılıç ile sarmaş dolaş görüntülenen Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Sitare Akbaş kimdir: Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan genç oyuncu, 6 Ekim 1988 doğumlu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Sitare Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.