Fatih Altaylı'dan Türkiye'ye kaçan Afgan savaşçılarla ilgili bomba iddia

Taliban'a karşı savaşmayı bırakıp Türkiye'ye kaçan onbinlerce Afgan gencin CIA emrinde çalıştığına dikkat çeken Fatih Altaylı, bu gençlerin ABD güdümlü yeni bir darbe girişiminde kullanılabileceğini yazdı.

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Türkiye düzensiz göçmen tehdidi altında. Özellikle Afgan mülteciler akın akın geliyor. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle birlikte savaşmayı bırakıp kaçan ABD ve CIA emindeki gençlerin Türkiye'ye kaçması kafaları karıştırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan kabul programında Türkiye üzerinden başvuruların yapılacağını bildirmesi Türkiye'de infial uyandırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten ABD'nin açıklamasına sert yanıt geldi.

ABD'nin Türkiye'ye yönlendirdiği Afganlarla ilgili tehlikeli oyunu Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "CIA'nın yeni FETÖ'sü Afganlar mı!" başlıklı yazısında kaleme aldı.

"Darbecilerin yanında Türk halkına karşı savaşmayacağının teminatı kim!"

Mültecilerle ilgili değerlendirmesinde Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Bunlar Afganistan’da yıllarca ABD’ye ve CIA’ye çalışmış Afganlar. Zaten bu yüzden Taliban’dan kaçtıkları söyleniyor.

İyi de, ABD’nin maşası olmakla suçladıkları FETÖ’den muzdarip olduğunu iddia eden ve bunların darbe ve iç savaş girişiminden mağduriyet çıkaran iktidar partisi nasıl oluyor da ABD’nin ve CIA’nın yetiştirdiği bu Afganlı gençleri Türkiye’ye böyle fütursuzca sokuyor. Var mı bunun bir mantığı, bir izahı.

Madem ABD ve CIA, FETÖ’yü kullanarak ile Türkiye’de darbe yapmak, iç kargaşa çıkarmak istiyordu aynı ABD ve CIA’in yıllardır Afganistan’da eğittiği bu Afgan savaşçılarla aynı şeyi denemeyeceğinin garantisi var mı!

Bunların yarın öbür gün bir toplumsal kargaşayı tetiklemeye kalkışmayacağının, o çok korkup sürekli gündemde tuttuğunuz darbe izin zemin hazırlamayacağının ya da Allah muhafaza darbecilerin yanında Türk halkına karşı savaşmayacağının teminatı kim!"