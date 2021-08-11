Bayburt'ta keşfedildi! Aziz Sancar'ın adı verilecek

"Botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte"

Sefalı, kentte ikinci kez bir bitki türü keşfettiklerine dikkati çekerek, "Bitkimiz, Bayburt'un kuzeyinde yaklaşık 3 bin metre rakımda yetişen bir arınca türü. Küçük yapılı bir bitki. 'Çarşak' diye tabir edilen, kırık, küçük taşlık alanda yer alıyor. Bitki, taban yaprakları itibarıyla sculent bitkilere benzemesi, çiçek renginin çekici güzellikte olması ve tüy durumunun farklı olması dolayısıyla diğer akrabalarından ayrılıyor. Bitki, bu özelliklerinden dolayı botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte." diye konuştu.