Bayburt'ta keşfedildi! Aziz Sancar'ın adı verilecek
Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3 bin rakımda keşfedilen bitki türü, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyacak.
Bayburt'taki biyolojik çeşitlilik üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Soğanlı Dağları'nda, farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiyi inceledi. Sefalı, koyu pembe renkli bitkiye ilişkin literatürde yaptığı araştırmada herhangi bir bilgiye rastlamadı. Çalışmalarını tamamlayan Sefalı, bitkiyle ilgili hazırladığı makaleyi Nordic Journal Of Botany Dergisi'ne gönderdi.
Yaklaşık iki hafta önce yayımlanan makale ile literatüre kazandırılan "arınca" cinsine ait endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "Androsace azizsancarii Sefalı" ismi verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Sefalı, AA muhabirine, Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir geçit konumundaki Bayburt'un, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Özellikle kentin kuzeyindeki Soğanlı Dağları ile güneyindeki Kop Dağı'nın endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Sefalı, yeni bir endemik bitki türü keşfetmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
"Botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte"
Sefalı, kentte ikinci kez bir bitki türü keşfettiklerine dikkati çekerek, "Bitkimiz, Bayburt'un kuzeyinde yaklaşık 3 bin metre rakımda yetişen bir arınca türü. Küçük yapılı bir bitki. 'Çarşak' diye tabir edilen, kırık, küçük taşlık alanda yer alıyor. Bitki, taban yaprakları itibarıyla sculent bitkilere benzemesi, çiçek renginin çekici güzellikte olması ve tüy durumunun farklı olması dolayısıyla diğer akrabalarından ayrılıyor. Bitki, bu özelliklerinden dolayı botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte." diye konuştu.