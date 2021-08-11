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Sputnik V aşısının Delta için etkinliği açıklandı

Sputnik V aşısının Delta için etkinliği açıklandı

Koronavirüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Delta varyantındaki etkinliği açıklandı.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde en iyi sonucu verdiğini, aşının etki oranının yüzde 83 olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Muraşko, “Elde edilen son verilen aşının (Delta varyantına karşı) etkinlik düzeyinin yüzde 83 kadar olduğunu gösteriyor. Bunlar Rusya’da ulaşılan veriler” dedi.

Muraşko, Sputnik V’nin hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu söyledi.
Muraşko’ya göre, Sputnik V etkili olmaya ve işe yaramaya devam ediyor.

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