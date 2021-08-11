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Irmak Arıcı şarkıları hangisi Irmak Arıcı sevgilisi var mı?

Irmak Arıcı şarkıları hangisi Irmak Arıcı sevgilisi var mı?

Mustafa Ceceli ile Mühür şarkısında düet yapan ve adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi nedeniyle biriyle tartıştı ve defalarca yüzüne tükürdü. Bu sosyal medyaya düşen olayın ardından Irmak Arıcı kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki kimdir Irmak Arıcı yaşı kaç?

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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte adeta terör estirdi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı genç adama defalarca tüküren Irmak Arıcı’nın bu görüntüleri kaydedildi. Mustafa Ceceli ile yaptığı ‘Mühür’ şarkısı ile adını duyuran ırmak Arıcı, olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Irmak Arıcı’nın trafikte tartıştığı vatandaş ise şikâyetçi oldu. Peki, Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Irmak Arıcı’nın kariyeri ve hayatı…

Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı."Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.

IRMAK ARICI’NIN ÇIKARDIĞI ŞARKILAR
"Gece Gibi Gönlün" (2019)
"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)
"Mevzum Derin" (2019)
"Kula Bela" (2020)
"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)
"Yağmurum Ol" (2020)
"Söz Yaşları" (2020)
"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

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