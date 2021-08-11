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Ankara Valiliği'nden Altındağ'daki Suriyelilerin 2 Türk'ü bıçakladığı olay için açıklama

Ankara Valiliği'nden Altındağ'daki Suriyelilerin 2 Türk'ü bıçakladığı olay için açıklama

Ankara Altındağ'da yabancı uyruklular ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada iki Türk vatandaşının bıçaklanması sonucu olay büyümüştü. Ankara Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

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Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilgili bir açıklama yayınladı. Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ne olmuştu?

Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 Türk vatandaşı yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancılara ait işyerleri ile araçlarına zarar verdi. Yaşanan gerginlik, olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etmesiyle sona erdi.

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