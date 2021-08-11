BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 483,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da her şey bir anda oldu! Dünyaları başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da her şey bir anda oldu! Dünyaları başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldular

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Adana'dan tatillerini geçirmek için dün Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Güler ailesi 5 yıldızlı bir otele giriş yaptı. Burada otelin havuzuna giren ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı. Çocuğun amcası Okan Güler, telefonunun şarjının bitmesi üzerine Ali Kemal'i anne Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Bir süre sonra geri dönen amca Güler, yeğenini havuzda hareketsiz halde buldu. Havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisinin ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler çocuğun kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesinin, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Ağabeyinin ölümünden habersiz olan 3 yaşındaki Ayla Güler'in ise Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde oynaması duygulandırdı. Öte yandan, havuz başında olmadığı iddia edilen otelin cankurtaranı jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kızını feci şekilde öldürdü! Cani annenin sebebi ve paylaşımları saç baş yoldurdu: Meğer...
Foto Galeri Kızını feci şekilde öldürdü! Cani annenin sebebi ve paylaşımları saç baş yoldurdu: Meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ersan Şen kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Arife Şen kimdir?
Ersan Şen kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Arife Şen kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
9 yıldır öğrencisiz atıl fakülteye dekan ve personel atandı! Yetmedi maaş ödediler
9 yıldır öğrencisiz atıl fakülteye dekan ve personel atandı! Yetmedi maaş ödediler
İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı
İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı
Önümüzdeki 3 güne dikkat! Orhan Şen uyardı: 100 kilogram yağış bekleniyor
Önümüzdeki 3 güne dikkat! Orhan Şen uyardı: 100 kilogram yağış bekleniyor
Yangın bölgesi Manavgat'ta deprem! Kandilli'den açıklama
Yangın bölgesi Manavgat'ta deprem! Kandilli'den açıklama
Ersan Şen ne dedi Türkiye'ye gelen Afgan sözleri olay oldu
Ersan Şen ne dedi Türkiye'ye gelen Afgan sözleri olay oldu
İstanbul 3 adaya bölünecek! Prof.Dr. Levent Kurnaz İstanbul'un ölüm tarihini açıkladı
İstanbul 3 adaya bölünecek! Prof.Dr. Levent Kurnaz İstanbul'un ölüm tarihini açıkladı
Lionel Messi, Paris Saint Germain'e imzayı attı! İşte alacağı yıllık ücret
Lionel Messi, Paris Saint Germain'e imzayı attı! İşte alacağı yıllık ücret
Nagehan Alçı'dan olay Ziya Selçuk yazısı! Kabinede Selçuk’u pes ettirenler utansın…
Nagehan Alçı'dan olay Ziya Selçuk yazısı! Kabinede Selçuk’u pes ettirenler utansın…